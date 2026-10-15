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Misterio, cómo la SHCP cobrará impuestos a redes de transporte

Por Martín Rodríguez

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Misterio, cómo la SHCP cobrará impuestos a redes de transporte
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      Es un misterio cómo le va a hacer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para cobrar el Impuesto Sobre la Renta a los operadores y empresas de redes de transporte (ert), porque esa contribución procede cuando una empresa está legalmente establecida en México y esa molidadalidad de transporte a través de plataformas tales como Uber, Didi o Rappi, se basa en compañías extranjeras, advirtió Crispín Segura, dirigente del Movimiento Nacional Taxista.

      Comentó que las empresas de redes trabajan en paraísos fiscales, porque finalmente hacen su negocio fuera del país y el dinero que obtienen se va de San Luis Potosí. El antecedente es que las empresas de redes de transporte deben contar con un domicilio fiscal en la entidad donde están establecidas, pero fue la propia Suprema Corte de Justicia, la del Bienestar, la que resolvió que esas empresas no tienen que tener oficinas aquí.

      Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para extender la base de contribuyentes y señala como causantes directamente a los operadores y a las empresas de redes de transporte. 

      Dijo que es una excelente idea comprar el impuesto sobre la renta a una empresa de redes de transporte, pero eso solo es posible si está instalada en México, y aunque les quieran cobrar los que trabajan, finalmente son empresas que no existen en México.

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      Agregó que hay un marco normativo con diez años de antigüedad que se supone está vigente y las empresas de redes de transporte no lo cumplen, porque la autoridad competente ni emprende acciones ni los denuncia, por lo que es letra muerta.

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