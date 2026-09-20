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Niega Morena confrontación con Congreso

No estamos descalificando al Legislativo, asegura Rodríguez Velázquez

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Niega Morena confrontación con Congreso
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      "No estamos peleando con el Congreso", afirmó la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, al responder a las posturas surgidas tras la impugnación de la reforma electoral de San Luis Potosí ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

      Posturas y reacciones sobre la impugnación

      El diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, señaló que las impugnaciones también obedecen a un interés político y electoral de los partidos.

      Rodríguez Velázquez sostuvo que Morena no está descalificando al Congreso ni pretende establecer cuál debe ser la resolución sobre las modificaciones. Señaló que el partido está ejerciendo su derecho para solicitar a la Corte una revisión de la constitucionalidad de la reforma y afirmó que respetará la determinación que adopte el máximo tribunal.

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      Cambios cuestionados en la reforma electoral

      Entre los cambios cuestionados está la reducción de las precampañas para la gubernatura, de 40 a 20 días, y para diputaciones y ayuntamientos, de 25 a 20 días. Rita Ozalia señaló que para Morena el asunto no se limita al número de días, sino a revisar cómo las modificaciones pueden afectar la participación y la equidad en el proceso electoral de 2027.

      La reforma también redujo los plazos para reunir respaldo ciudadano en candidaturas independientes y modificó el calendario electoral. Morena y Somos promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN, identificadas como 113/2026 y 114/2026; la segunda fue acumulada a la primera por impugnar las mismas normas. Somos también cuestionó la falta de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad.

      Previamente, Serrano Cortés había señalado que las impugnaciones no representan una preocupación para el Congreso y que corresponde a la SCJN determinar si las disposiciones deben modificarse o derogarse. El legislador sostuvo que la revisión judicial puede servir para "perfeccionar" la legislación y dar certeza sobre su aplicación. La reforma fue aprobada el 12 de agosto y posteriormente publicada mediante el Decreto 0586.

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