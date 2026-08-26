Éxodo laboral lleva a 4 mil huastecos a NL, admite la STPS
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Municipios de la Zona Huasteca de San Luis Potosí expulsan trabajadores hacia Monterrey a tal grado que ya hasta se dice en son de broma que podría formarse un municipio de huasteco en Nuevo León, dimitió el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Gobierno del Estado, Crisógono Sánchez Lara.
Por ahora, hay un conteo oficial de 4 mil huastecos que se encuentran en Monterrey, contratados por diversas empresas.
Dijo que el impacto es tal, que a diario salen autobuses a a la capital de aquel estado y algunos organizan viajes en camionetas para llevar los insumos surgidos de la Zona Huasteca.
A su juicio, es posible detener la migración de los trabajadores, instalando empresas, pero también aprovechando proyectos de trabajo de los ingenios azucareros u otras empresas propias de la zona.
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El funcionario estatal señaló que están haciendo lo necesario para procurar que los y las jóvenes no se vayan.
Explicó que quienes se van de la Huasteca a Monterrey buscan por lo general plazas de trabajo en la industria, pero frecuentemente no tienen la preparación para desempeñar los cargos.
Identificó pobladores huastecos radicados en Monterrey, que prometieron regresar una vez que los inversionistas instalen empresas que les den trabajo del perfil que ellos desean.
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