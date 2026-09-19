Morenistas en funciones ya aspiran a otros cargos
El Dip. Roberto García, considera tener el perfil para una coordinación distrital federal
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El coordinador de Morena en el Congreso del Estado, José Roberto García Castillo, analiza competir por una coordinación distrital federal rumbo al próximo proceso electoral, una definición que se suma a los movimientos que comienzan a registrarse entre las y los seis diputados locales del partido.
"Yo ahorita estoy concentrado en el tema de nuestras tareas legislativas, pero siempre he tenido un trabajo territorial y estoy pensando y considerando sí participar ya que se invitan las convocatorias...Pienso participar en una coordinación distrital federal", comentó.
Su posible participación ocurre mientras otros integrantes de la bancada morenista también han mostrado interés en ocupar espacios rumbo a la próxima elección. Entre ellos están Carlos Arreola Mallol, aspirante por la coordinación interna del partido rumbo a la gubernatura, así como Cuauhtli Badillo Moreno y Emilio Rosas Montiel, quienes han mostrado interés por encabezar la alcaldía de la capital.
Aunque no definió fecha, indicó que las definiciones se darán una vez que Morena publique las convocatorias para las coordinaciones de distritos federales, locales y municipales. En vísperas de ese proceso, García Castillo respaldó el llamado de Rita Rodríguez Velázquez a evitar que los intereses personales se impongan sobre la decisión de la ciudadanía y sostuvo que ningún proyecto individual, incluso sumado con otros, está por encima de lo que determine el pueblo.
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El diputado también advirtió que los estatutos de Morena prohíben los ataques y agresiones entre compañeros, por lo que las diferencias deben resolverse dentro del partido. Quienes recurran al "golpeteo" fuera de Morena, dijo, estarían actuando de manera indebida y podrían enfrentar sanciones por incumplir las reglas del proceso.
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