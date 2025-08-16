Muerte de detenido fue en sede de la FGE
Se abrió una carpeta de investigación para establecer la causa del deceso: GC
Un hombre detenido e ingresado este miércoles por la noche a los separos de la Policía de Investigación (PDI), murió dentro de las instalaciones de dicha institución, confirmaron fuentes de procuración de justicia.
En entrevista, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó el fallecimiento del sujeto, detenido por presuntamente cometer el delito de abuso sexual calificado.
La fiscal general exteriorizó que luego de confirmarse la defunción, se abrió una carpeta de investigación, a fin de establecer cuál fue la causa del deceso.
Refirió que, si bien el hombre murió dentro de la sede de la otrora Policía Ministerial del Estado (PME), anteriormente estuvo internado en el Hospital General de Soledad.
“Falleció adentro, pero había estado en el Hospital de Soledad y lo dieron de alta (…) fue detenido en un principio”, complementó.
Por separado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó que luego de tener conocimiento del fallecimiento de una persona dentro de las oficinas gubernamentales, comenzó con la apertura de un expediente de queja.
Las primeras diligencias del organismo autónomo consisten en solicitar documentación a la PDI, en aras de documentar posibles violaciones de derechos humanos.
