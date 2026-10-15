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Multan hasta 10 talleres mecánicos por residuos

Por Rolando Morales

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Multan hasta 10 talleres mecánicos por residuos
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí sanciona alrededor de 10 establecimientos al mes por irregularidades relacionadas con el manejo de residuos, principalmente talleres mecánicos que operan en la vía pública y generan afectaciones ambientales y molestias a los vecinos, informó Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos.

      El funcionario explicó que el área cuenta con un equipo de inspección que opera las 24 horas del día y recorre distintos puntos de la ciudad para revisar las actividades comerciales y el manejo de los materiales que generan. 

      Cuando detectan irregularidades que corresponden a otras autoridades, dan vista a las instancias competentes, según se trate de residuos sólidos urbanos, de manejo especial o peligrosos, cuya regulación corresponde a los ámbitos municipal, estatal y federal, respectivamente.

      Mendieta Rivera señaló que, en los casos de talleres mecánicos instalados en la vía pública, el Ayuntamiento también trabaja en coordinación con la Dirección de Vialidad para retirar vehículos que ocupan estos espacios. Además, indicó que continúan las intervenciones en sitios donde se acumulan residuos de manera irregular, como ocurre actualmente en Puerta de Piedra, con el objetivo de evitar la formación de tiraderos clandestinos.

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      Como parte de estas acciones, aseguró que se han recuperado más de 20 espacios en diferentes puntos de la ciudad. Añadió que la dependencia mantiene programas para recibir materiales que requieren un tratamiento específico y orientar a los ciudadanos sobre su disposición adecuada, con el propósito de evitar que terminen abandonados en terrenos o espacios públicos.

      En cuanto a los residuos electrónicos, informó que el programa Haciendo Eco recolecta alrededor de 10 toneladas mensuales en el estacionamiento de la Unidad Administrativa Municipal y Casa Colorada.

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