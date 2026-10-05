Multarán a quien no levante heces de sus mascotas

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Multas de hasta 50 UMAs, equivalentes a alrededor de 5 mil 800 pesos, podrían aplicarse en San Luis Potosí, a las personas que transiten con perros sin las medidas de seguridad necesarias, como collar y correa, mientras que para quienes no recojan las heces de sus mascotas se plantea aplicar la misma sanción de acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada priista Sara Rocha Medina, que será turnada en la próxima Sesión Ordinaria número 85 del Congreso del Estado, programada para el martes 6 de octubre.

Propuesta para reformar Ley de Protección a los Animales

La propuesta busca reformar los artículos 16 y 17 de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de San Luis Potosí, con el argumento de que las disposiciones actuales no han sido suficientes para prevenir ataques y afectaciones en el espacio público. La legisladora plantea que todos los animales de compañía sean llevados con collar y correa y que, en el caso de ejemplares considerados agresivos o entrenados para el ataque, también sea obligatorio el uso de bozal.

Incremento de mordeduras y sanciones propuestas

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Como sustento de la iniciativa, Rocha Medina expuso que durante 2024 fueron atendidas 131 mil 284 personas en hospitales y clínicas del Sector Salud del país por mordeduras de perro, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 139 mil 879 personas, un incremento de 6.5 por ciento. Esto representa, según el documento, un promedio de 383 casos diarios durante el último año, por lo que consideró necesario reforzar las medidas preventivas para evitar lesiones a personas, otros animales o daños a bienes.

La propuesta también contempla sanciones de entre 10 y 50 UMAs para quienes no recojan las heces de sus mascotas cuando transiten por espacios públicos, además de obligarlos a portar de manera visible papel, contenedor u otro accesorio para realizar esta tarea. Las multas no sustituirían las posibles responsabilidades civiles o penales ni la reparación del daño cuando un animal ataque o lesione a una persona u otro animal.