Municipios son quienes adeudan a Bomberos: Gámez

El diputado Luis Fernando Gámez Macías reconoció que, aunque el presupuesto estatal ya contempla aportaciones para el H. Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, en algunos municipios aún quedan pendientes las contribuciones locales, lo que limita la operación de la corporación.

“El presupuesto que mandó la Secretaría de Finanzas ya contempla la aportación por parte del Estado; sin embargo, en el ámbito municipal también hay algunas aportaciones que quedan pendientes. Con el diputado Roberto García Castillo vamos a trabajar sobre todo buscando eficientar la labor de los bomberos y fortalecer la labor institucional en materia de prevención”, explicó Gámez Macías.

Recientemente, el Congreso del Estado entregó un donativo de 100 mil pesos al Cuerpo de Bomberos como apoyo extraordinario impulsado por la LXIV Legislatura. No obstante, el comandante Adolfo Benavente Duque destacó que la corporación opera con recursos limitados y que el apoyo de empresas durante la colecta anual ha disminuido.

Benavente Duque indicó que, tras la modificación del esquema laboral a jornadas de 24 horas por 72 de descanso, la corporación reorganizó su operación: actualmente cuentan con ocho estaciones, pero solo cuatro abren diariamente debido a la falta de personal suficiente

Para que las ocho estaciones operen simultáneamente, el cuerpo de Bomberos requiere contratar 16 elementos adicionales a los aproximadamente 60 activos actualmente. Benavente estimó que el costo total para operar al 100% ascendería a 56 millones de pesos, cifra que consideró difícil de alcanzar en las condiciones actuales. Por ello, planteó un escenario intermedio.

El presupuesto operativo incluye sueldos, mantenimiento de unidades, equipamiento, combustible, servicios y operación de estaciones; mientras que para 2025 se cuenta con 25 millones de pesos, y para 2026 se necesitarán casi 38 millones. “Son cerca de 13 millones adicionales los que el Patronato debe gestionar para poder operar de manera adecuada”, puntualizó.