Músicos celebran a Santa Cecilia

Personas dedicadas a la música de diversos estilos y géneros se reunieron este sábado para honrar a Santa Cecilia, patrona del gremio, tocando melodías en la Calzada de Guadalupe y dando testimonio de su fe con varias figuras de la noble romana convertida al cristianismo y martirizada por ello en el siglo II de nuestra era.

El grupo, conformado por alrededor de una veintena de músicos, incluyendo a algunos menores ya diestros en la ejecución de sus instrumentos, se reunieron junto a la Caja del Agua en el inicio de la vía guadalupana y ahí tocaron varias piezas en honor a la santa.

Además de varias figuras “de bulto” de Cecilia de Roma, una de ellas de gran formato, enmarcada en una vitrina y con una gran arpa en sus manos, los músicos portaban estampas de la patrona en sus vestimentas.

Cada 22 de noviembre, el gremio musical celebra a Santa Cecilia y le piden que el trabajo sea abundante, así como que los traslados hacia y desde el lugar de sus presentaciones sean seguros para todos.

De acuerdo con datos históricos, Santa Cecilia nunca se dedicó a la música, aunque recibió educación en algunas artes como solía suceder con las hijas de familias de la nobleza romana. Nació en el 180 D. C. y por su conversión al cristianismo fue torturada y posteriormente condenada a la decapitación.

Una traducción errónea de textos latinos que hacían referencia a la santa, la convirtieron al paso de los siglos en protectora de los músicos, los poetas e incluso, de las personas ciegas.