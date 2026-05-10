Músicos registran un repunte

Durante el mes de mayo, la actividad laboral para los mariachis y músicos en general registra un importante incremento debido a las distintas celebraciones que se realizan, principalmente con motivo del Día de las Madres, una de las fechas con mayor demanda para este sector.

De acuerdo con músicos dedicados a este oficio, el aumento en las contrataciones comienza desde el 1 de mayo con la celebración del Día del Trabajo, fecha a partir de la cual comienzan a surgir solicitudes para serenatas, eventos privados y contrataciones por hora.

Así lo informó Cristal Marquez integrante del mariachi femenil quién destacó que mayo representa una de las mejores temporadas para los grupos musicales, ya que además de los festejos familiares, también diversas empresas, dependencias y organizaciones realizan convivios y eventos especiales para reconocer a madres trabajadoras y colaboradoras.

Indicó que este tipo de celebraciones generan una importante derrama económica para el gremio musical, pues durante varias semanas prácticamente se mantienen ocupados atendiendo distintos servicios tanto en domicilios particulares como en salones y eventos institucionales.

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Respecto a los costos, explicó que las tarifas pueden variar dependiendo del número de integrantes de cada agrupación. En el caso de mariachis conformados por más de 10 músicos, los precios oscilan entre los cinco mil 800 y hasta nueve mil pesos por hora.

Actualmente también existe una alta demanda de agrupaciones más pequeñas integradas por cuatro o cinco músicos, cuyos costos van desde los dos mil 500 hasta los tres mil pesos por hora, convirtiéndose en una opción más accesible para muchas familias que buscan celebrar esta fecha especial con música en vivo.