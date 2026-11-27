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Las lluvias registradas desde la tarde del jueves han provocado inundaciones y encharcamientos en distintos sectores de Soledad de Graciano Sánchez, donde vecinos reportaron afectaciones al interior de sus viviendas, contaminación de aljibes y problemas de movilidad por la acumulación de agua.

Uno de los puntos afectados es el fraccionamiento Vizcaya, particularmente la calle Markina, donde habitantes señalaron que el nivel del agua alcanzó sus domicilios y ocasionó la contaminación de sus aljibes con aguas residuales.

Indicaron que desde hace varios años colocaron una especie de barda para impedir que el agua ingresara a sus casas; sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para evitar las inundaciones durante la temporada de lluvias.

A este problema se suma la preocupación por una falla geológica que atraviesa el sector, debido a la cual, aseguran, al menos dos viviendas han sido deshabitadas. Los vecinos temen que con el paso del tiempo las afectaciones se extiendan a más inmuebles de la zona.

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Otro de los sectores con problemas recurrentes es el fraccionamiento La Cofradía, donde este año los habitantes han enfrentado inundaciones desde el acceso al conjunto habitacional hasta el interior de sus viviendas.

Atribuyen la situación a la construcción de la segunda etapa del fraccionamiento y a la falta de una conexión alterna de drenaje, lo que, aseguran, provoca el colapso de la red sanitaria durante las precipitaciones.

?? | Lluvias anegan fraccionamientos Vizcaya y La Cofradía, en Soledad. Toda la información: ?? https://t.co/zmVwNiKOfe https://t.co/xRmvyatB6d — Pulso Online (@pulso_mx) November 27, 2026

Explicaron que, en varias ocasiones, el agua de lluvia se ha mezclado con las aguas residuales y ha ingresado a sus domicilios. Tan solo con las precipitaciones más recientes, incluida la de este viernes, reportan afectaciones en más de tres ocasiones.

Consideran que las labores para extraer el agua no representan una solución definitiva mientras no se atienda el problema del drenaje, además de que denunciaron la falta de respuesta de la constructora y Interapas para resolver la situación de fondo.

En la avenida Eucaliptos, en la colonia San José, también se registra una importante acumulación de agua pluvial; el problema se agrava por las condiciones de la vialidad, que presenta numerosos baches que quedan cubiertos durante las lluvias y dejan de ser visibles para los automovilistas, quienes quedan expuestos a sufrir algún percance, al igual que en la avenida Mezquite y en un tramo de la calle Negrete, esta última en la cabecera municipal.

Mientras tanto, en la calle Santander, en la colonia San Lorenzo, alrededor de una docena de viviendas resultan afectadas debido a que el agua acumulada supera el nivel de las banquetas y alcanza los accesos de los domicilios.

En el sector oriente, habitantes de las colonias Cactus, La Sierra y Prados de Soledad también reportaron un incremento en los niveles de agua pluvial. En estos puntos, señalaron que el colector construido por el Gobierno del Estado no ha logrado evitar en su totalidad los encharcamientos que se presentan durante la temporada de lluvias.