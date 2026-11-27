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La denuncia contra Ana Elisa N., exempleada de la Auditoría Superior del Estado (ASE), no impidió que permaneciera en el servicio público y posteriormente encabezara el Consejo Estatal de Seguridad Pública, cargo que ocupó de 2021 a 2024.

Tras su detención por un presunto fraude superior a dos millones de pesos, el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois López, aseguró que los recursos del área se revisan cada año, pero no aclaró si detectaron irregularidades.

Ana Elisa N. fue detenida el miércoles en la noche por agentes de la Policía Ministerial de Investigación, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. La captura estaría relacionada con la presunta falsificación de documentos para obtener un laudo laboral por dos millones 13 mil pesos.

Lecourtois López reconoció que los hechos fueron denunciados desde años atrás y que el IFSE acompañó a la Fiscalía en el seguimiento del caso.

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Argumentó que inicialmente solo existía una denuncia y que fue hasta años recientes cuando se obtuvieron dictámenes periciales que sustentaron una mayor presunción de un hecho delictivo.

También informó que se dictó prisión preventiva justificada contra la exfuncionaria.

Cuestionado sobre cómo pudo ocupar un cargo en el Gobierno estatal pese a la existencia de una denuncia, el funcionario respondió que en ese momento no había una investigación suficientemente sólida.

Añadió que la señalada conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia y que sus derechos laborales siguen vigentes.

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"Al final de cuentas debe haber un mensaje de cero tolerancia a la corrupción y debemos empezar por nuestra casa (...) se va a dar seguimiento a este y a todos los temas que tengamos y bueno, es un mensaje al final de cuentas de que estamos trabajando y que estamos limpiando la casa", dijo.