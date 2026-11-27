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La posibilidad de que el PRI concrete una alianza electoral con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a 2027 sería una "falta de dignidad política", consideró la regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Margarita Hernández Fiscal, quien señaló que los priistas han sido maltratados durante los últimos seis años por el partido que actualmente gobierna el estado.

La edil priista sostuvo que el acercamiento con el PVEM ha sido impulsado por la dirigencia del tricolor y no por su militancia, pues aseguró que varios priistas han manifestado su rechazo a esa posibilidad. "Quien le hizo ojitos al Verde fue la dirigencia, no los priistas", afirmó, al recordar que durante los últimos años han sido señalados y responsabilizados por la llamada "maldita herencia". En ese sentido, consideró que "a ningún priista le gusta que lo señalen" mientras, dijo, la maldita herencia persiste en el gabinete estatal.

Hernández Fiscal reconoció que la militancia actual del partido en su momento respaldó a Sara Rocha como presidenta estatal; sin embargo, defendió el trabajo de quienes continúan recorriendo colonias y municipios para recuperar la presencia del PRI. Aseguró que en la elección pasada el partido obtuvo más de 100 mil votos, de los cuales más de 50 mil correspondieron a la capital potosina, por lo que consideró que el tricolor todavía puede aportar respaldo electoral en una eventual alianza con el PAN para recuperar la gubernatura.

Sobre la posibilidad de que las dirigencias partidistas negocien candidaturas y espacios rumbo a 2027, dejando fuera a quienes han trabajado en territorio, la regidora dijo que se mantendrá disciplinada y respetará las decisiones que se tomen. También destacó que en el gobierno municipal encabezado por Enrique Galindo Ceballos ha sido posible construir una coalición entre priistas y panistas, con una relación de cordialidad y trabajo conjunto, aunque afirmó que su compromiso actual es con la ciudadanía y que le gustaría concluir su periodo como regidora.

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Cuestionada sobre si buscaría aparecer en la boleta electoral de 2027 o asumir la alcaldía interina en caso de que Galindo solicite licencia para competir por la gubernatura, Hernández Fiscal evitó confirmar alguna aspiración. Sobre la posibilidad de ocupar la presidencia municipal, respondió que le gustaría sumarse a la campaña del próximo gobernador de San Luis Potosí, mientras reiteró que su prioridad es terminar su encargo en el Ayuntamiento.