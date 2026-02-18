Necesario, ampliar la oferta en el aeropuerto de Tamuín

La rehabilitación del aeropuerto de Tamuín representará un factor clave para ampliar la oferta aérea del estado y detonar el desarrollo turístico de la región Huasteca, al sumar una nueva puerta de entrada aérea distinta a la zona metropolitana, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Salvador González Martínez.

El funcionario señaló que este proyecto permitirá diversificar la conectividad del estado y facilitar el arribo directo de visitantes a uno de los principales destinos naturales de San Luis Potosí, lo que podría incrementar la actividad económica regional y atraer nuevas inversiones en el sector turístico.

No obstante, aclaró que la obra aún se encuentra en etapa de ejecución de estudios y trabajos preliminares, por lo que todavía no existen acuerdos formales con aerolíneas interesadas en operar en la terminal aérea.

Precisó que actualmente se desarrollan al menos 14 proyectos de factibilidad, además de la construcción del área de seguridad que albergará a la Guardia Nacional, encargada de resguardar la infraestructura aeroportuaria.

González Martínez añadió que, una vez que el proyecto avance a fases más consolidadas, se iniciarán conversaciones con aerolíneas nacionales e internacionales para establecer rutas hacia la Huasteca potosina.

En paralelo, informó que el estado anunciará cinco nuevas rutas aéreas desde la capital potosina, de las cuales cuatro serán nacionales —Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta y Puebla— y una internacional hacia Chicago, ciudad donde reside una importante comunidad de potosinos.

Indicó que estos destinos fortalecerán la conectividad con centros industriales y turísticos estratégicos, además de atender la demanda de viajes familiares y de negocios, particularmente hacia Estados Unidos.