logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Necesario, ampliar la oferta en el aeropuerto de Tamuín

Por Samuel Moreno

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A

La rehabilitación del aeropuerto de Tamuín representará un factor clave para ampliar la oferta aérea del estado y detonar el desarrollo turístico de la región Huasteca, al sumar una nueva puerta de entrada aérea distinta a la zona metropolitana, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Salvador González Martínez.

El funcionario señaló que este proyecto permitirá diversificar la conectividad del estado y facilitar el arribo directo de visitantes a uno de los principales destinos naturales de San Luis Potosí, lo que podría incrementar la actividad económica regional y atraer nuevas inversiones en el sector turístico.

No obstante, aclaró que la obra aún se encuentra en etapa de ejecución de estudios y trabajos preliminares, por lo que todavía no existen acuerdos formales con aerolíneas interesadas en operar en la terminal aérea.

Precisó que actualmente se desarrollan al menos 14 proyectos de factibilidad, además de la construcción del área de seguridad que albergará a la Guardia Nacional, encargada de resguardar la infraestructura aeroportuaria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


González Martínez añadió que, una vez que el proyecto avance a fases más consolidadas, se iniciarán conversaciones con aerolíneas nacionales e internacionales para establecer rutas hacia la Huasteca potosina.

En paralelo, informó que el estado anunciará cinco nuevas rutas aéreas desde la capital potosina, de las cuales cuatro serán nacionales —Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta y Puebla— y una internacional hacia Chicago, ciudad donde reside una importante comunidad de potosinos.

Indicó que estos destinos fortalecerán la conectividad con centros industriales y turísticos estratégicos, además de atender la demanda de viajes familiares y de negocios, particularmente hacia Estados Unidos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne
    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

    SLP

    Martín Rodríguez

    El arzobispo de San Luis Potosí destaca la importancia de la caridad y el servicio más allá de la abstinencia tradicional.

    Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos
    Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos

    Clausuran asilo "La Aldea de los Abuelos"

    SLP

    Pulso Online

    La Coordinación Estatal de Protección Civil detectó fallas graves en el asilo "La Aldea de los Abuelos".

    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash
    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash

    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto "Splash"

    SLP

    Redacción

    Fue dirigida por Cambio de Ruta a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador

    Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro
    Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro

    Alcaldía hace "limpia" de espacios invadidos en zona centro

    SLP

    Pulso Online

    Comercio y la SSPC realizaron el retiro de estructuras, lonas, vehículos y diversos objetos en vía pública