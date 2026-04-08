Neil Castro asume dirigencia estatal de AMPI

Neil Selene Castro, quien fue electo en diciembre pasado como presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), rendirá protesta este miércoles como dirigente estatal.

El acto contará con la presencia de la presidenta nacional de AMPI, Jenny Rivas Padilla, quien encabezará la toma de protesta de la nueva directiva.

El equipo de trabajo está conformado por María Dolores Mejía Ruiz como vicepresidenta; José David Hernández Hernández como secretario; Amalia Esther Ortiz Pérez en la tesorería; Huitzilíhuitl Ortega Pérez en Asuntos Jurídicos; Jorge Reyes Castillo en Convenios; Margarita Fernanda López Velderrain y José Domingo Zaragoza Carreón en Capacitación; Imelda Lucía Mercedes Barrera Méndez en Responsabilidad Social; María del Carmen García Morán en Membresías; Rodrigo Romo Millán en Tecnología y Laura Mariscal Castro en Open House y Networking.

Castro cuenta con experiencia en el sector inmobiliario y encabeza un proyecto enfocado en la modernización y consolidación jurídica del organismo, alineado con la visión de otros organismos empresariales, pero con una agenda propia centrada en la profesionalización del gremio.

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Entre sus principales objetivos destaca impulsar la certificación oficial de los agentes inmobiliarios, con el fin de evitar la operación de personas no acreditadas, así como fortalecer el registro formal dentro del sector.

Asimismo, se contempla trabajar en esquemas de colegiación obligatoria para profesiones relacionadas con la industria inmobiliaria, con el propósito de elevar los estándares y brindar mayor certeza a los clientes.