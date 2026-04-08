logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS BASTONEROS

Fotogalería

EXPERTOS BASTONEROS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Neil Castro asume dirigencia estatal de AMPI

Presenta agenda de profesionalización y certificación para agentes inmobiliarios

Por Redacción

Abril 08, 2026 11:49 a.m.
A
Neil Castro asume dirigencia estatal de AMPI

Neil Selene Castro, quien fue electo en diciembre pasado como presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), rendirá protesta este miércoles como dirigente estatal.

El acto contará con la presencia de la presidenta nacional de AMPI, Jenny Rivas Padilla, quien encabezará la toma de protesta de la nueva directiva.

El equipo de trabajo está conformado por María Dolores Mejía Ruiz como vicepresidenta; José David Hernández Hernández como secretario; Amalia Esther Ortiz Pérez en la tesorería; Huitzilíhuitl Ortega Pérez en Asuntos Jurídicos; Jorge Reyes Castillo en Convenios; Margarita Fernanda López Velderrain y José Domingo Zaragoza Carreón en Capacitación; Imelda Lucía Mercedes Barrera Méndez en Responsabilidad Social; María del Carmen García Morán en Membresías; Rodrigo Romo Millán en Tecnología y Laura Mariscal Castro en Open House y Networking.

Castro cuenta con experiencia en el sector inmobiliario y encabeza un proyecto enfocado en la modernización y consolidación jurídica del organismo, alineado con la visión de otros organismos empresariales, pero con una agenda propia centrada en la profesionalización del gremio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Entre sus principales objetivos destaca impulsar la certificación oficial de los agentes inmobiliarios, con el fin de evitar la operación de personas no acreditadas, así como fortalecer el registro formal dentro del sector.

Asimismo, se contempla trabajar en esquemas de colegiación obligatoria para profesiones relacionadas con la industria inmobiliaria, con el propósito de elevar los estándares y brindar mayor certeza a los clientes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tráfico moderado en SLP; sin afectaciones mayores
Tráfico moderado en SLP; sin afectaciones mayores

Tráfico moderado en SLP; sin afectaciones mayores

SLP

Redacción

Carretera 57 fluye con normalidad; ligero incremento en Salvador Nava y zona Alameda

Prevén lluvias, calor y fuertes vientos en SLP
Prevén lluvias, calor y fuertes vientos en SLP

Prevén lluvias, calor y fuertes vientos en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil advierte riesgo de incendios en Centro y Altiplano; se esperan chubascos por la tarde

Controlan incendio en Polímeros Nacionales; no hay lesionados
Controlan incendio en Polímeros Nacionales; no hay lesionados

Controlan incendio en Polímeros Nacionales; no hay lesionados

SLP

Redacción

Operativo conjunto permitió sofocar el fuego; empresa fue clausurada tras el siniestro

Al alza, accidentes en San Luis Potosí
Al alza, accidentes en San Luis Potosí

Al alza, accidentes en San Luis Potosí

SLP

Rubén Pacheco

Incidentes viales los de mayor crecimiento