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Niega Gallardo reactivación de proyecto hídrico

Por Rubén Pacheco

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Niega Gallardo reactivación de proyecto hídrico

Pese a que existe un documento de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tramitado por el organismo hídrico de Monterrey, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, negó que se vaya a reactivar el proyecto Monterrey VI en detrimento de San Luis Potosí.

El pasado fin de semana, se reveló que el gobierno de Nuevo León revivió el proyecto para abastecer a la capital regiomontana con agua extraída del río Pánuco, ubicado en la Huasteca potosina.

El mandatario estatal dijo que durante la presentación del segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aprovechó para entablar breve diálogo con el gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García.

Sin embargo, aclaró que toda la charla se centró en el planteamiento carretero interserrano Matehuala-Doctor Arroyo, cuyo objetivo será mejorar la movilidad desde Querétaro hasta Estados Unidos pasando por San Luis Potosí.

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Gallardo Cardona declaró que no se trató el tema de Monterrey VI, porque no existe “ningún” proyecto hídrico que pueda impactar el abasto de agua en la región Huasteca de San Luis Potosí.

Lo sostenido por el mandatario estatal se suma a lo reportado por la Comisión Nacional del Agua (CNA), cuya autoridad informó que no ha recibido ninguna solicitud para reactivar el proyecto hidráulico Monterrey VI.

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