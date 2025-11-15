logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas

Fotogalería

Los momentos más destacados de los Latin Grammy en Las Vegas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niegan amparo a 3er. imputado por violar a una estudiante

La PDI ya se aboca a cumplimentar la orden de aprehensión: FGE

Por Rubén Pacheco

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Niegan amparo a 3er. imputado por violar a una estudiante

El Poder Judicial de la Federación, desestimó el amparo tramitado por el tercer imputado para no ser detenido por la presunta violación de una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien complementó que, una vez negado el recurso por parte del Juzgado de Distrito, la Policía de Investigación (PDI) ya se aboca a cumplimentar la orden de aprehensión.

Sin embargo, matizó que apenas se decretó la suspensión del amparo, por lo tanto, el juzgado se encuentra en proceso de fijar la audiencia constitucional del recurso, a fin de resolver el fondo del mismo.

Cuestionada sobre si el presunto señalado salió de la entidad potosina para evitar ser detenido, García Cázares respondió que no se le tiene localizado, por ende, se considera como sustraído de la justicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Tiene un amparo, le negaron la suspensión. Nosotros estamos en la búsqueda de él (el tercer implicado)”, comentó.

Al igual que los detenidos Santiago N. y un adolescente, al tercer imputado también se le detendrá por el delito de violación específico agravado, según lo explicó hace varias semanas la fiscal general.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Dan 40 años a policías por desaparición de potosinos
    Dan 40 años a policías por desaparición de potosinos

    Dan 40 años a policías por desaparición de potosinos

    SLP

    Rubén Pacheco

    FGR confirmó condena de 40 años a cuatro agentes por desaparición forzada en 2021.

    Mujer dona sus riñones y permite la sexta procuración del IMSS en SLP
    Mujer dona sus riñones y permite la sexta procuración del IMSS en SLP

    Mujer dona sus riñones y permite la sexta procuración del IMSS en SLP

    SLP

    Redacción

    IMSS concreta la sexta procuración del año tras una donación en el HGZ 50.

    Tercer implicado del caso UASLP no aparece: FGE
    Tercer implicado del caso UASLP no aparece: FGE

    Tercer implicado del caso UASLP no aparece: FGE

    SLP

    Rubén Pacheco

    FGE confirma que el señalado no está localizado y que la PDI ya busca cumplimentar la orden.

    SSPC advierte riesgo en compras online
    SSPC advierte riesgo en compras online

    SSPC advierte riesgo en compras online

    SLP

    Rolando Morales

    Policía Cibernética de la capital detecta cuatro páginas falsas y pide extremar precauciones