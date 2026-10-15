Niegan presencia de cempasúchil chino en SL

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La flor de cempasúchil ya se encuentra a la venta en viveros de Soledad de Graciano Sánchez, entre ellos un Rinconcito Verde, ubicado en carretera Rioverde donde se ofrece esta planta ornamental característica de las celebraciones del Día de Muertos.

Aunque existen señalamientos de que esta flor proviene o se produce en China, Taisha Villegas, encargada del vivero, aclaró que el cempasúchil es una planta nativa de México y que su producción ornamental se realiza en territorio nacional.

Explicó que las semillas utilizadas para su cultivo pueden ser importadas, debido a los procesos de mejoramiento genético, pero esto no significa que la planta sea de origen chino.

Detalló que el cempasúchil, cuyo nombre científico es Tagetes erecta, también se encuentra en Guatemala y tiene un importante significado cultural en México por su relación con las ofrendas y las tradiciones con las que se recuerda a los difuntos cada 1 y 2 de noviembre.

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Explicó que existen diferencias entre el cempasúchil ornamental, que se cultiva en macetas y se comercializa para decorar hogares, negocios y altares, y la variedad destinada al corte, que se siembra en surcos y se utiliza principalmente para arreglos florales.

En ese sentido indicó que la producción de la variedad ornamental se concentra principalmente en el Estado de México y en otras zonas productoras como Xochimilco.

A diferencia de la variedad de corte, las plantas cultivadas en maceta requieren mayores cuidados en aspectos como la nutrición y la prevención de enfermedades, por lo que se utilizan semillas mejoradas para favorecer su desarrollo.