No cuenta con alumbrado avenida De las Cascadas

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Vecinos del Fraccionamiento El Aguaje demandan que las autoridades municipales acudan a reparar el alumbrado público de la avenida De las Cascadas, la cual se encuentra a oscuras desde hace aproximadamente tres semanas.

Señalan los habitantes del sector que el problema se extiende desde el cruce de la avenida De las Cascadas con Francisco Martínez de la Vega y hasta el Anillo Periférico o Circuito Potosí, en el sur de la capital potosina.

Mencionan que hasta ahora, varios de los vecinos de la vialidad han reportado el problema en repetidas ocasiones al área de Alumbrado Público sin obtener hasta ahora alguna respuesta positiva.

Desconocen la razón por la cual las lámparas led de la vialidad dejaron de funcionar, pero no han visto a ninguna autoridad acudir a por los menos saber de qué se trata el problema.

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La avenida de Las Cascadas corre paralela a las vías del ferrocarril México-Laredo y por lo mismo es un paso frecuente de migrantes centroamericanos. También se trata de la división del fraccionamiento con la Unidad Habitacional Los Arbolitos, por lo que también es escenario frecuente de riñas pandilleriles.