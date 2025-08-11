“No hay agua negra en canalón de Himalaya”

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, negó que existan descargas de aguas negras en el canal que cruza de la avenida Himalaya y desemboca en el parque Tangamanga Uno, pues señaló que esta situación ya fue atendida mediante un diagnóstico.

Esto luego de que se presentaran supuestas personas de la colonia Garita de Jalisco a manifestarse en un reciente evento del Ayuntamiento capitalino, a lo que edil desmintió tales acusaciones al señalar que los presuntos manifestantes ni siquiera eran de la colonia aledaña al canalón mencionado.

“Una de las denuncias principales, no de este grupo, porque ni siquiera eran de la Garita, era que había de aguas negras, yo no encontré ninguna descarga de agua negra”, sentenció el edil capitalino.

Asimismo, explicó que este canal colinda con el fraccionamiento de Villa Magna, por lo que al registrar desperfectos en la planta tratadora de esta zona desborda en este canal; sin embargo, el alcalde capitalino refirió que esta situación ya fue solucionada desde hace meses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Puntualizó que hasta el momento no existe una condición especial que requiera la intervención inmediata de las autoridades municipales, esto luego de haber realizado los recorridos en la zona; sin embargo, refirió que la competencia de este canal le corresponde a la Comisión Estatal del Agua (CEA).

“Nosotros los arreglamos de todos modos, yo lo limpié, sacamos sillones, sacamos colchones, hay peces en el agua, eso demostraba que no había agua contaminada, pero eso tiene dos meses, yo lo quiero desconectar una cosa con la otra”, concluyó el alcalde de la capital potosina.