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No hay multas por exceso de velocidad en el Tangamanga

Por Rubén Pacheco

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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No hay multas por exceso de velocidad en el Tangamanga
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      En la actualidad, no ha sido necesario imponer multas por exceso de velocidad a los conductores de automotores que circulan en el complejo recreativo, informó Jose Luis Mejía López, director general de los Centros Estatales de Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT).

      Justificó que los guardaparques no aplicaron las medidas correctivas monetarias, porque ha bastado con un llamado de atención de palabra, el cual es acatado por los propietarios de los vehículos.

      Afirmó que algunos de los usuarios que sobrepasan el límite permitido de 20 kilómetros por hora dentro de las instalaciones, suelen tratarse de turistas o personas provenientes de otros estados del país.

      Remarcó que las diferentes vialidades y accesos de los parques cuentan con  señalización, donde se instruye a los usuarios a no movilizarse en su carros por encima del tope de velocidad.

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      "Créeme que, con la llamada de atención entienden que hay que bajarle. Es un (caso) diario, pero bueno, nada que nosotros lo estemos anunciando", concluyó Mejía López.

      El también ex dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), estimó que los oficiales realizan entre dos y tres llamados de atención 

      por semana.

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