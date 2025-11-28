“No hay procesos contra funcionarios”

Hasta el momento, no se tiene ingresado ningún expediente sobre la sanción derivada de la investigación administrativa en contra de tres funcionarios, por omisiones en el accidente mortal en el antro Rich, informó María Olvido Rodríguez Vázquez, magistrada presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).

La versión de la entrevistada desmiente la afirmación de Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, titular de la Contraloría General del Estado (CGE), quien sostuvo que la resolución ya se entregó al TEJA, cuyo órgano jurisdiccional determinará la sanción que se impondrá.

Contrario a lo sostenido por el contralor estatal, la magistrada presidenta aclaró que, en la investigación y en la sustanciación la CGE no propone, sino que remite el expediente al TEJA.

Precisó que tanto la CGE como el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) envían los expedientes, a fin de que las magistraturas, con base a la información integrada en los mismos, se proceda o no con una sanción.

“El tribunal es el que sanciona. La Contraloría solo sanciona en faltas no graves, pero no ha llegado dicho asunto. Hay que recordar que el tribunal sanciona, pero no es la última instancia”, enfatizó.

Subrayó que la decisión del TEJA no es la última instancia, pues los sancionados todavía pueden recurrir al amparo, la apelación, la revisión. “Ni siquiera nosotros tenemos la última palabra”, complementó.

Según Aguiñaga Muñiz, la CGE propuso un planteamiento sancionatorio consistente en una inhabilitación de la función pública por un período de 10 años, a cada uno de los tres sancionados.