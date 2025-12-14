No hubo limpia en la Dirección de Gobernación
Señala el oficial mayor que apenas se está haciendo una investigación
Luego de que la "limpia" en la Dirección General de Gobernación fuera anunciada por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno del Estado sigue sin hacer efectiva la destitución de personal como se había anunciado, derivado de que continúan las investigaciones administrativas.
Así lo informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor, quien precisó que la Contraloría General del Estado lleva a cabo las indagatorias administrativas no solo en esa institución, sino en otras dependencias.
"Si los visitan, es fraude": Gallardo ordena barrida en Gobernación
Confirmó la salida de todo el personal y advirtió que cualquier visita de inspectores será un fraude.
Refirió que las averiguaciones consideran a las y los trabajadores administrativos y operativos, cuya suma de empleados oscila entre 50 y 60 personas sujetas a la valoración de su desempeño y actuar en la función pública.
Declaró que se esperaría que haya "información equivocada", es decir, los hechos denunciados al mandatario estatal puedan no ser ciertos. "Como les digo, va a ser resultado de la investigación y ya se actuará, de acuerdo con lo que determine la propia contraloría".
En entrevista, Lara Enríquez dijo que la administración estatal no busca afectar a ningún empleado, no obstante, si la dependencia investigadora corrobora irregularidades o actividades ilícitas procederán las destituciones.
"Se está haciendo una revisión no solamente en la Dirección de Gobernación, se está haciendo una revisión general en todas las dependencias. Entonces, de resultar algún empleado con una conducta irregular, desde luego será sujeto a una investigación", remató.
