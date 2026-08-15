No se ha detectado "huachicol" en las gasolineras, dice alcalde

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El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que la mayoría de las empresas gasolineras que operan en la capital se encuentran al corriente en sus obligaciones municipales, luego de ser cuestionado sobre el aumento de casos relacionados con el robo y comercialización ilegal de combustible registrados en la entidad durante el último año.

El edil señaló que, desde la esfera municipal, el contacto más cercano con el sector gasolinero se da a través de la expedición y supervisión de licencias de funcionamiento, así como de los dictámenes de Protección Civil. En ese sentido, sostuvo que los establecimientos que venden combustible de manera legal mantienen sus trámites en regla y son objeto de vigilancia por parte de las autoridades locales.

El alcalde Enrique Galindo reconoció que el fenómeno del huachicol es un tema preocupante, aunque aseguró que no ha sido un asunto recurrente dentro de las mesas de coordinación de seguridad en las que participan los tres órdenes de gobierno ni dentro del ámbito municipal, "realmente estamos muy lejos de estar cerca del asunto".