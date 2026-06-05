Inundadas, varias colonias de Soledad

Las precipitaciones registradas durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes provocaron afectaciones en diversas colonias de Soledad de Graciano Sánchez, principalmente en sectores de la cabecera municipal y la zona oriente.

Entre los puntos más afectados se encuentran las calles Lanzagorta y Chapultepec, así como la colonia Las Flores, donde el nivel del agua superó las banquetas.

Esta situación generó preocupación entre los habitantes, ya que el paso constante de vehículos provocó el movimiento del agua acumulada, lo que ocasionó que ingresara a algunas viviendas. Los vecinos manifestaron su temor por posibles daños en muebles, electrodomésticos y otras pertenencias.

En la calle Chapultepec, aledaña a Lanzagorta, vecinos indicaron que los problemas de inundación se han presentado desde hace varios meses, debido al presunto taponamiento de las alcantarillas. Aseguran que durante las lluvias el agua tarda en descender, situación que atribuyen a la acumulación de basura en la red de drenaje.

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Afirmaron que han reportado el problema al Interapas para solicitar el desazolve de la zona; sin embargo, señalaron que hasta el momento no se han realizado trabajos preventivos. Asimismo, lamentaron la falta de acciones por parte del organismo operador y del municipio para reducir el riesgo de anegamientos durante la temporada de lluvias.

Durante la mañana de este viernes, personal del Ayuntamiento realizó labores para retirar el agua estancada mediante bombas de succión.

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Las lluvias también ocasionaron afectaciones en la colonia San Lorenzo, específicamente en la calle Santander, así como en el acceso a Privadas de la Hacienda, donde durante la noche se registraron anegamientos, una situación recurrente para los habitantes.

No obstante, para el mediodía las condiciones habían mejorado y tanto en ese sector como en la colonia Cactus ya no se observaban acumulaciones importantes de agua.