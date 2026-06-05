Insuficiente, ley en favor de personas con autismo: organizaciones

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La ley estatal sobre autismo resulta insuficiente para atender las necesidades de adolescentes y adultos, advirtieron organizaciones civiles y familias durante los trabajos para impulsar una reforma en el Congreso del Estado.

El señalamiento surgió en las mesas de análisis convocadas para construir una iniciativa promovida por el diputado Luis Felipe Castro Barrón, en las que participaron colectivos y madres cuidadoras. Las y los asistentes coincidieron en que la legislación vigente mantiene una visión centrada en la atención clínica y asistencial, sin atender de manera suficiente aspectos relacionados con la inclusión educativa, social y laboral.

Entre las principales preocupaciones expuestas se encuentra la falta de políticas públicas dirigidas a personas autistas que han superado la infancia. A su vez señalaron que adolescentes y adultos enfrentan dificultades para acceder a oportunidades de desarrollo, empleo y acompañamiento, pese a que sus necesidades persisten a lo largo de la vida.

Durante las mesas de trabajo también se expusieron obstáculos que enfrentan familias cuidadoras para acceder a servicios de atención y apoyo, así como casos de personas con mayores necesidades de acompañamiento que encuentran barreras para incorporarse a espacios educativos. Los participantes plantearon que estas condiciones reflejan limitaciones que van más allá de la legislación actual.

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La propuesta que se encuentra en construcción contempla medidas para fortalecer la inclusión de personas autistas en distintos ámbitos, entre ellas adecuaciones en centros de trabajo, protocolos de inclusión, ajustes sensoriales y una cuota laboral del tres por ciento en dependencias públicas. Además, considera la creación de un padrón estatal que permita conocer el tamaño de esta población en la entidad y diseñar políticas públicas con información actualizada. La iniciativa continuará en análisis antes de ser presentada formalmente ante el Poder Legislativo.