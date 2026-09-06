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Norte y sur de la capital requieren más "prepas"

El aumento poblacional ha hecho repuntar la demanda de espacios escolares en la entidad

Por Rolando Morales

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Norte y sur de la capital requieren más "prepas"
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      El sector norte y sur de la ciudad de San Luis Potosí requieren una mayor oferta educativa de nivel preparatoria, debido a la alta demanda que existe en estas zonas, señaló el titular de la Dirección Municipal de Educación, Joel Ramírez Díaz, al referirse a la próxima apertura de dos planteles del sistema de preparatorias Margarita Maza.

      Ramírez Díaz explicó que uno de los planteles se ubicará en el sur de la capital y otro en el norte, ambos en zonas con alta concentración poblacional. De acuerdo con el funcionario, la estadística educativa muestra que el nivel medio superior es actualmente uno de los que enfrenta mayor necesidad de atención y ampliación de espacios para estudiantes.

      La apertura de las dos preparatorias fue anunciada en marzo pasado, luego de una reunión del alcalde Enrique Galindo Ceballos con la presidenta de México y otros alcaldes del país, donde se informó sobre la asignación de recursos federales para estos proyectos. El Ayuntamiento, dijo, se encuentra en la etapa final para formalizar la donación de los terrenos donde serán construidos los planteles.

      El funcionario detalló que corresponde al Municipio concluir la regularización jurídica de los predios y garantizar que cuenten con las características y servicios necesarios. El proceso será sometido al Cabildo mediante un dictamen para concretar la donación formal de los terrenos, con lo que posteriormente las autoridades federales podrán avanzar hacia la licitación de las obras.

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      Además de atender a estudiantes que buscan ingresar al bachillerato, el esquema de estas preparatorias contempla una modalidad flexible que permitiría incorporar a personas que dejaron inconclusos sus estudios de nivel medio superior. Ramírez Díaz señaló que esto permitiría no sólo ampliar la cobertura educativa en el norte y sur de la ciudad, sino también ofrecer una alternativa para quienes buscan retomar y concluir su formación de bachillerato.

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