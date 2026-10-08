logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Municipio amplía controversia por obras detenidas

Falta coordinación con el gobierno para desarrollar proyectos, dice el alcalde Enrique Galindo

Por Rolando Morales

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Municipio amplía controversia por obras detenidas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que las recientes declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre proyectos como el Eje 140 y el puente de Villa Magna evidencian una falta de disposición para mantener una coordinación institucional en materia de obra pública.

      Falta de coordinación entre Ayuntamiento y gobierno estatal

      Señaló que, pese a los intentos de acercamiento, el Ayuntamiento ha tenido dificultades para sostener reuniones con funcionarios estatales para destrabar proyectos compartidos.

      Galindo afirmó que uno de los casos es la salida a Guadalajara, donde el municipio mantiene una propuesta vinculada a la conclusión del puente elevado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, aseguró que el director de Obras Públicas municipal sólo ha logrado reunirse una vez con el titular de Seduvop. Respecto al Eje 140, sostuvo que existe una confusión sobre los alcances de los proyectos, pues mientras el Estado habla de una intervención en la vialidad, el Ayuntamiento plantea la construcción de un segundo cuerpo de circulación y no una repavimentación.

      Controversia constitucional y retrasos en obras municipales

      El edil insistió en que la controversia constitucional promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no responde a diferencias técnicas sobre las obras, sino a lo que considera una invasión de facultades municipales derivada de la legislación estatal que regula la autorización de proyectos. Recordó que la Corte concedió una suspensión y ordenó revisar los casos, aunque aseguró que los trámites continúan avanzando de manera parcial y sin una resolución definitiva.

      De acuerdo con Galindo, entre ocho y diez obras continúan sin poder iniciar debido a que los procedimientos administrativos siguen detenidos. Afirmó que algunos expedientes han tenido que reiniciarse hasta tres veces desde marzo debido a interrupciones en el proceso, situación que calificó como un mecanismo sistemático de obstrucción. Entre los proyectos mencionó repavimentaciones en la Zona Industrial, intervenciones en la Calzada de Guadalupe, el Skate Park del Rosedal y obras carreteras hacia Peñasco y Bocas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Advierte Coparmex colapso en sistema de salud ante cáncer de mama
        Advierte Coparmex colapso en sistema de salud ante cáncer de mama

        Advierte Coparmex colapso en sistema de salud ante cáncer de mama

        SLP

        Martín Rodríguez

        La presidenta local resaltó la importancia de fortalecerlo y prevenir la enfermedad

        Se disparan 30% causas penales por violencia familiar: STJE
        Se disparan 30% causas penales por violencia familiar: STJE

        Se disparan 30% causas penales por violencia familiar: STJE

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los principales agresores corresponden a familiares directos como padres, madres y/o abuelos

        Preparan "cochinito" para reparación del Templo del Espíritu Santo
        Preparan "cochinito" para reparación del Templo del Espíritu Santo

        Preparan "cochinito" para reparación del Templo del Espíritu Santo

        SLP

        Martín Rodríguez

        La Arquidiócesis analiza la posibilidad de usar el templo San Juan de Dios como sede provisional.

        Amplía municipio controversia en la SCJN por obras atoradas
        Amplía municipio controversia en la SCJN por obras atoradas

        Amplía municipio controversia en la SCJN por obras atoradas

        SLP

        Rolando Morales

        Galindo Ceballos también denunció falta de coordinación con el gobierno estatal para el desarrollo de los proyectos