Municipio amplía controversia por obras detenidas

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que las recientes declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona sobre proyectos como el Eje 140 y el puente de Villa Magna evidencian una falta de disposición para mantener una coordinación institucional en materia de obra pública.

Falta de coordinación entre Ayuntamiento y gobierno estatal

Señaló que, pese a los intentos de acercamiento, el Ayuntamiento ha tenido dificultades para sostener reuniones con funcionarios estatales para destrabar proyectos compartidos.

Galindo afirmó que uno de los casos es la salida a Guadalajara, donde el municipio mantiene una propuesta vinculada a la conclusión del puente elevado.

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Sin embargo, aseguró que el director de Obras Públicas municipal sólo ha logrado reunirse una vez con el titular de Seduvop. Respecto al Eje 140, sostuvo que existe una confusión sobre los alcances de los proyectos, pues mientras el Estado habla de una intervención en la vialidad, el Ayuntamiento plantea la construcción de un segundo cuerpo de circulación y no una repavimentación.

Controversia constitucional y retrasos en obras municipales

El edil insistió en que la controversia constitucional promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no responde a diferencias técnicas sobre las obras, sino a lo que considera una invasión de facultades municipales derivada de la legislación estatal que regula la autorización de proyectos. Recordó que la Corte concedió una suspensión y ordenó revisar los casos, aunque aseguró que los trámites continúan avanzando de manera parcial y sin una resolución definitiva.

De acuerdo con Galindo, entre ocho y diez obras continúan sin poder iniciar debido a que los procedimientos administrativos siguen detenidos. Afirmó que algunos expedientes han tenido que reiniciarse hasta tres veces desde marzo debido a interrupciones en el proceso, situación que calificó como un mecanismo sistemático de obstrucción. Entre los proyectos mencionó repavimentaciones en la Zona Industrial, intervenciones en la Calzada de Guadalupe, el Skate Park del Rosedal y obras carreteras hacia Peñasco y Bocas.