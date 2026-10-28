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Sanciona a empresas de La Pila por mal manejo de residuos

Las inspecciones municipales se mantienen permanentes para controlar el manejo de residuos sólidos urbanos.

Por Rolando Morales

Octubre 28, 2026 01:01 p.m.
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Sanciona a empresas de La Pila por mal manejo de residuos
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      El Ayuntamiento de San Luis Potosí ha impuesto cerca de cuatro sanciones a empresas por la disposición incorrecta de residuos en la delegación de La Pila, donde se han detectado afectaciones ambientales relacionadas con la mezcla de desechos sólidos urbanos, informó Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos.

      El funcionario explicó que las inspecciones municipales se mantienen de manera permanente, con especial atención en el manejo de residuos, una de las principales fuentes de afectación ambiental. Señaló que los establecimientos comerciales y las empresas deben contar con los dictámenes correspondientes de Ecología y, en los casos aplicables, cumplir con los requisitos de impacto ambiental.

      Mendieta Rivera detalló que algunas empresas contratan proveedores externos para la recolección y disposición de sus desechos; sin embargo, esto no las exime de responsabilidad cuando los residuos terminan abandonados o son manejados de manera irregular. A través de etiquetas, tarjetas y facturas, la dependencia ha rastreado el origen de los materiales encontrados y, con esa información, ha aplicado sanciones a los responsables.

      Aunque no precisó el monto acumulado de las multas, indicó que su cuantía depende de la afectación generada. Añadió que entre las irregularidades detectadas también se encuentra la falta de separación de residuos dentro de las instalaciones industriales y la contratación de proveedores que no ofrecen un servicio adecuado, situaciones ante las cuales se realizan observaciones para que las empresas corrijan sus prácticas.

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      El director señaló que los residuos sólidos urbanos figuran entre los desechos encontrados con mayor frecuencia en las inspecciones.

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