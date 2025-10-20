logo pulso
Ofrecen artesanías en Villa de Pozos

Por Leonel Mora

Octubre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Ofrecen artesanías en Villa de Pozos

Alrededor del jardín principal de Villa de Pozos, las y los artesanos de esta localidad ya ofrecen productos relacionados con las festividades del próximo Día de Muertos, como es el tradicional pan de muerto, ramos de flores de cempasúchil, figuras de calaveras, artesanías con hojas de maíz y más, a precios accesibles.

De hecho, el gobierno municipal invitó a la población en general a acudir a la muestra artesanal que fue calificada como “una excelente oportunidad para adquirir una pieza única de la temporada, disfrutar del talento de nuestra gente que mantiene vivas la tradiciones y de paso, fortalecer la economía local”.

En los diferentes puestos llaman la atención las figuras esqueléticas de yeso ataviadas a la usanza del México viejo; los cráneos que pueden usarse como macetas o alcancías, las coloridas figuras artesanales hechas a base de hojas de maíz, los dulces potosinos típicos, las calaveras de azúcar, las flores de cempasúchil, de diente de león y otras variedades que tienen gran preferencia entre las y los poceños.

Como suele suceder, en algunos puestos se mezcla la tradición del Día de Muertos con la celebración del Halloween anglosajón, por lo que es posible hallar algunas calabazas, gorros de bruja y decoraciones de arañas, fantasmas y murciélagos.

La muestra, de cualquier manera, es una buena opción para que las familias acudan al jardín principal y pasen un rato agradable de sana convivencia. 

