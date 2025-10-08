Organismos de agua, sin presentar iniciativas de alza el Congreso

Hasta ahora, los 21 organismos operadores de agua en San Luis Potosí, no han presentado iniciativas o solicitudes de aumento en sus cuotas y tarifas para el año 2026, informó la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Agua del Congreso del Estado, Nancy Jeanine García.

La legisladora detalló que se realizó un conversatorio con los directores de los organismos, así como con su personal técnico y operativo, con el objetivo de revisar la operación de los sistemas y sentar criterios claros para la gestión de los recursos. “El periodo para presentar propuestas cierra el 5 de noviembre; hasta ahora, no se ha entregado ninguna iniciativa formal de aumento”, subrayó García.

Durante el encuentro también se abordaron errores administrativos detectados el año pasado y se abrió un diálogo con los organismos para garantizar eficiencia, transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos. García destacó que la mayoría de los organismos plantearon dudas sobre cómo los ajustes podrían afectar a los usuarios, especialmente en zonas rurales.

La diputada agregó que un segundo encuentro se llevará a cabo esta semana, e incluirá a instancias como el INEGI, para establecer criterios técnicos y acompañar a los organismos en la presentación de propuestas justificadas. “Queremos que cada organismo presente información responsable y que implemente estrategias de recaudación efectivas”, señaló.

García destacó el caso del organismo de Matehuala, que ha mostrado un desempeño ejemplar gracias a la experiencia de su director y a estrategias de recaudación bien aplicadas, aunque reconoció que la rotación de directivos en otros organismos complica el seguimiento y la consolidación de buenas prácticas.

En la reunión también participaron la Comisión Estatal del Agua y el Instituto de Fiscalización del Estado (IFSE), cuya presencia brindó mayor certeza y respaldo a los comentarios y propuestas de los organismos.