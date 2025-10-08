logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Diputada Roxana destapa a Ruth Glz. para gobernadora

Por Miguel Barragán

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Diputada Roxana destapa a Ruth Glz. para gobernadora

CIUDAD VALLES.- Sin filtro alguno, la diputada del Distito 14 del Partido Verde Ecologista de México, Roxana Hernández Ramírez destapó a la senadora Ruth González Silva.

Cuando se le preguntó a la legisladora sobre la propuesta del Ejecutivo para que una mujer sea la que gobierne San Luis Potosí en el próximo sexenio, comenzó a hablar sobre el caso de la senadora y también consorte del gobernador, Ruth González.

Después, este reportero le refirió que parecía un “destape”, ella no sólo dijo que desea que González Silva sea candidata, sino que quiere que sea gobernadora, a título personal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acusación a Guzmán M. sería una conspiración
Acusación a Guzmán M. sería una conspiración

Acusación a Guzmán M. sería una conspiración

SLP

Miguel Barragán

Tráiler derriba cables de la luz y teléfono
Tráiler derriba cables de la luz y teléfono

Tráiler derriba cables de la luz y teléfono

SLP

Jesús Vázquez

Regularizarán terrenos en derecho de vía
Regularizarán terrenos en derecho de vía

Regularizarán terrenos en derecho de vía

SLP

Redacción

Esto, sin intermediación de pseudo líderes: Torres Flores

Arrancó el UBRTON en Rioverde
Arrancó el UBRTON en Rioverde

Arrancó el UBRTON en Rioverde

SLP

Carmen Hernández