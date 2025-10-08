Diputada Roxana destapa a Ruth Glz. para gobernadora

CIUDAD VALLES.- Sin filtro alguno, la diputada del Distito 14 del Partido Verde Ecologista de México, Roxana Hernández Ramírez destapó a la senadora Ruth González Silva.

Cuando se le preguntó a la legisladora sobre la propuesta del Ejecutivo para que una mujer sea la que gobierne San Luis Potosí en el próximo sexenio, comenzó a hablar sobre el caso de la senadora y también consorte del gobernador, Ruth González.

Después, este reportero le refirió que parecía un “destape”, ella no sólo dijo que desea que González Silva sea candidata, sino que quiere que sea gobernadora, a título personal.