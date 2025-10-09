Pagará Sefin $200 millones a la UASLP

Un monto de 200 millones de pesos, es la cantidad que se suministrará a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) como parte del adeudo pendiente de cubrir, informó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Gobierno del Estado.

En días pasados, la casa de estudios y la Secretaría General del Gobierno del Estado, informaron que habían llegado a un acuerdo financiero para solventar el endeudamiento, sin embargo, no informaron la cantidad acordada.

La funcionaria estatal refirió que los recursos se entregarán de manera sustancial en lo que resta de 2025, de acuerdo con una calendarización establecida.

Previo a sostener una reunión con presidentes municipales en materia de fiscalización, recordó que si bien existe una diferencia por el convenio firmado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), se cubrirá por parte del Gobierno del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuestionada sobre porqué se mantuvo la negativa oficial de pagarle a la UASLP, atajó que no trató de una negación, porque al final se llegó a una solución con la institución de educación superior.