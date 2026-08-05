Destina Municipio 254 mdp a laudos

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí ha destinado al menos 254 millones 94 mil 118 pesos al pago de sentencias y resoluciones judiciales entre 2021 y mayo de 2026, de acuerdo con información disponible en la Plataforma Estatal de Transparencia.

Gasto municipal en sentencias judiciales: cifras y evolución

Los datos se encuentran en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasificación por Objeto del Gasto, específicamente en el Concepto 394 "Sentencias y Resoluciones Judiciales".

La información muestra que el mayor desembolso ocurrió en 2021, cuando el gobierno municipal reportó un gasto pagado por 56 millones 854 mil 365 pesos.

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Para 2022 la cifra descendió a 36 millones 289 mil 181 pesos, lo que representó una reducción de 36.2% respecto al año previo. Sin embargo, en los ejercicios posteriores el monto volvió a incrementarse.

En 2023, el Ayuntamiento pagó 43 millones 365 mil 139 pesos, es decir, 19.5% más que en 2022. Para 2024, el desembolso se redujo a 40 millones 749 mil 247 pesos, una disminución de 6%. En tanto que durante 2025 se reportó un pago de 38 millones 290 mil 821 pesos, equivalente a una baja adicional de 6% frente al ejercicio anterior.

Presupuesto y pagos acumulados en sentencias judiciales

Los datos correspondientes a 2026, actualizados al periodo enero-mayo, muestran un gasto pagado por 38 millones 545 mil 365 pesos, monto que prácticamente iguala lo erogado durante todo 2025. De mantenerse ese ritmo de pagos durante el resto del año, el ejercicio podría cerrar con una cifra superior a la registrada en los últimos dos años completos.

En el acumulado de los seis ejercicios analizados, el presupuesto aprobado para sentencias y resoluciones judiciales ascendió a 280 millones 571 mil 936 pesos, mientras que el monto modificado alcanzó 296 millones 817 mil 261 pesos. De esa cantidad, se habían devengado 255 millones 533 mil 497 pesos y pagado 254 millones 94 mil 118 pesos, evidencia de que el Ayuntamiento ha tenido que destinar una cantidad significativa de recursos públicos para hacer frente a obligaciones derivadas de resoluciones judiciales y laudos laborales.