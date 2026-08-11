Video | Aplazan a 2027 obra de paso a desnivel en Saucito

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que, pese a que la Contraloría General del Estado (CGE) liberó los expedientes de las obras municipales que permanecían detenidos, el proyecto del desnivel de El Saucito tendrá que posponerse hasta el próximo ejercicio fiscal.

Señaló que el compromiso con los vecinos y organizaciones de El Saucito de no interferir con las actividades de la tradicional fiesta de la zona también obliga a modificar el calendario.

El presidente municipal dijo que, de acuerdo con la nueva planeación, los trabajos podrían comenzar en marzo de 2027, una vez concluidas las festividades, y estimó que la obra podría estar terminada para septiembre del mismo año. Para ello, planteó conservar parte de los recursos ya contemplados y complementar el financiamiento con presupuesto del próximo año.

#Entérate | Aplazan a 2027 obra de paso a desnivel en Saucito, informó el alcalde Enrique Galindo.

La nota completa: ??https://t.co/amq8q3HhEi pic.twitter.com/K1do3U4puA — Pulso Online (@pulso_mx) August 11, 2026

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Aunque evitó polemizar nuevamente con la Contraloría estatal por el tiempo que permanecieron detenidos los expedientes, Galindo afirmó que finalmente fueron destrabados 21 de 22 procedimientos, mientras que uno más permanece pendiente de resolución. En conjunto, sostuvo, se liberaron proyectos que representan alrededor de 635 millones de pesos en inversión.

Entre las obras que ahora podrán avanzar mencionó la salida a Guadalajara, un puente elevado desde Fray Diego de la Magdalena hacia Muñoz, el Eje 140, una unidad deportiva en La Garita con una inversión superior a 44 millones de pesos y el Skate Park en El Rosedal, los cuales iniciarán conforme a los procesos de licitación.

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Para evitar que la postergación del desnivel genere la percepción de abandono en la zona norte, el alcalde planteó destinar entre 100 y 150 millones de pesos a proyectos de esa parte de la ciudad durante los próximos meses, principalmente repavimentaciones, regeneración de avenidas y un proyecto de imagen urbana en los alrededores de El Saucito.