Asoma red de desinformación en denuncia de H. Serrano

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Hay indicios de que la denuncia del diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés, contra el periodista Juan Pablo Moreno Rodríguez, estaría relacionada con una acusación de presunto uso ilícito de funciones públicas en contra del reportero y otras 10 personas, incluyendo empleados de una consultora de medios digitales señalada por organizar campañas de desinformación en redes.

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Luego de que ayer, Moreno Rodríguez revelara que Serrano Cortés fue el actor de una demanda en su contra, el diputado lo confirmó, indicando que buscará acreditar que el periodista forma parte de una presunta red delictiva dedicada a manipular información y afectar a personas, aunque evitó precisar públicamente cuál es el delito que atribuye al comunicador.

El legislador rechazó que el caso se relacione con la reforma en materia de inteligencia artificial aprobada recientemente por el Congreso del Estado. Afirmó que se trata de un asunto distinto, derivado de hechos que comenzó a documentar desde hace más de un año.

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El nombre de Moreno Rodríguez aparece en un documento de la Fiscalía General del Estado sobre la carpeta de investigación CDI/FGE/I/001/37433/25.

En la entrega de la columna Las Cúpulas, publicada el 24 de mayo pasado en este diario, se expuso que esa investigación involucraba a 11 personas. Además de Moreno Rodríguez, se mencionaba a Eréndira Reyes Aguillón y a Alejandra Hermosillo Reyes, ambas detenidas por una acusación de la senadora Ruth González Silva por delitos sancionados por la Ley Serrano.

Hermosillo Reyes es coordinadora de Imagen Urbana de la alcaldía capitalina y es la única funcionaria entre los mencionados.

Otros que aparecen en la lista son Valeriano García García, identificado en varias notas periodísticas como directivo de la consultoría Cuadrangular, nombre comercial de la empresa If Solutions SA de CV, ubicada en Monterrey, Nuevo León; y Hugo Sebastián Masse Barrón, que según su perfil en la red laboral LinkedIn labora como analista de comunicación política y redes sociales de esa consultora digital y política.

En la columna mencionada se citaron reportes de medios como Animal Político, Eme equis y El País que ubicaban a Cuadrangular como una empresa «relacionada con implementar en México y España estrategias de marketing político basadas en desinformación a través de cuentas falsas de Facebook y "fake news".

(Con información de Ana Paula Vázquez)