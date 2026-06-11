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Alistan operativos por la transmisión del Mundial de Fut

Se desplegarán policías en el estadio Libertad y el C. Histórico

Por Rubén Pacheco

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Alistan operativos por la transmisión del Mundial de Fut
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      Para el inicio de la transmisión del Mundial de Futbol hoy en el estadio Libertad Financiera, se espera la asistencia de 10 mil asistentes, donde se tomarán las medidas para evitar el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública, informó Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      "Estamos ahí listos con la División Caminos y obviamente de todo el apoyo metropolitano que traemos de la Guardia Civil, en coordinación con las policías municipales de la zona metropolitana", dijo Jesús Juárez Hernández sobre las acciones para que la calle no se convierta en una "cantina pública".

      Exteriorizó que se desplegarán alrededor de 60 y 80 elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), cuyos oficiales se complementarán con la participación de Policía Municipal y personal de seguridad privada.

      Explicó que cada corporación asumirá tareas para atender todos los puntos del complejo deportivo, tanto al interior como al exterior, a fin de evitar que ingresen objetos prohibidos.

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      "Un plan de trabajo, un programa para atender el tema del mundial. Está más versado en la movilidad, en la carretera 57 en coordinación con la Guardia Nacional. Ahí nos van a ver patrullando y trabajando juntos", concluyó.

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