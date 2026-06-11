Interapas incrementa recaudación

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El organismo operador Interapas registró un incremento de 22 millones 20 mil 194 pesos en sus ingresos acumulados durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con su Primer Informe Trimestral al mes de marzo.

Crecimiento en ingresos y recaudación trimestral

La recaudación pasó de 280 millones 756 mil 408 pesos en 2025 a 302 millones 776 mil 603 pesos en 2026, lo que representa un crecimiento de 7.84 por ciento.

De acuerdo con el reporte financiero, enero fue el único mes que presentó una disminución en la captación de recursos. Durante ese mes se recaudaron 119 millones 193 mil 930 pesos, cifra inferior a los 123 millones 617 mil 623 pesos obtenidos en enero de 2025, lo que significó una caída de 3.58 por ciento.

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Detalle mensual de ingresos y factores clave

La tendencia cambió en febrero, cuando el organismo registró ingresos por 95 millones 465 mil 279 pesos, superando los 79 millones 846 mil 777 pesos recaudados en el mismo mes del año anterior.

Este resultado representó un crecimiento de 19.56 por ciento, el mayor incremento porcentual del trimestre.

En marzo continuó el comportamiento positivo, Interapas obtuvo ingresos por 88 millones 117 mil 393 pesos, frente a los 77 millones 292 mil 007 pesos registrados en marzo de 2025, lo que representó un aumento equivalente a 14 por ciento.

El informe atribuye este desempeño a la recaudación obtenida por la prestación de servicios y a la recepción del reintegro participable del Impuesto Sobre la Renta (ISR).