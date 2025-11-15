Persiste caída de empleo formal

Pese a mantener una tendencia al alza en la variación mensual, el estado de San Luis Potosí registró en el mes de octubre la pérdida de 2 mil 733 empleos formales con respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según los datos del más reciente reporte mensual, la entidad potosina generó un total de 486 mil 500 plazas formales, lo que equivale a una disminución de 0.55 por ciento con respecto a los 489 mil 233 empleos formales registrados en octubre del 2024.

Tampoco ha podido reponerse totalmente de la pérdida de 10 mil plazas ocurrida entre noviembre y diciembre del año pasado, cuando el indicador pasó de 488 mil 844 empleos formales a 478 mil 759.

De forma específica, el sector con la mayor disminución fue el de la construcción, que pasó de 36 mil 890 a 34 mil 659 plazas formales, lo que equivale un déficit anual del 6 por ciento. Le sigue los servicios públicos, con un total de 53 mil 54 plazas, contra los 56 mil 068 empleos de un año antes, lo que representa una disminución anual del 5.3 por ciento.

En el caso del sector de la energía eléctrica, se registró un total de 2 mil 466 empleos formales, lo que implica una disminución del 1.7 por ciento con respecto al año pasado. En el caso de la industria de la transformación, la caída anual fue del 1.3 por ciento, con un total de 201 mil 405 trabajadores asegurados ante el IMSS.

Mientras que en contraste, las actividades de agricultura y ganadería registraron el mayor alza anual, con un crecimiento del 6.8 por ciento, que equivale a un total de 21 mil 406 empleos formales.

Le sigue el sector comercial con un total de 80 mil 364 64 empleos formales, que representan un crecimiento de 3.3%, mientras que el sector de servicios para empresas aumentó en un 1.8 por ciento con un total de 60 mil 470 empleos formales, seguido del sector de comunicaciones y transportes el cual creció en un 1.1% con un total de 27 mil 433 empleos formales.