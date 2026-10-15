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Persiste en SL discriminación hacia los ciegos

Por Rolando Morales

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Persiste en SL discriminación hacia los ciegos
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      Las personas ciegas y con discapacidad visual todavía enfrentan actos de discriminación en instituciones públicas, servicios de salud y espacios laborales, advirtió Alejandrina Robledo García, vocera del Instituto para Ciegos y Débiles Visuales (IPACIDEVI). 

      Esto en el Marco del Día del Bastón Blanco, donde integrantes del instituto realizaron un recorrido por las calles del Centro Histórico para sensibilizar a la población sobre la importancia del uso adecuado de la guía podotáctil.  

      La vocera señaló que incluso quienes utilizan bastón para desplazarse son obligados a esperar hasta el final de las filas o reciben expresiones ofensivas cuando transitan por la vía pública.

      Robledo García indicó que la exclusión también se refleja en el ámbito laboral, donde las personas con discapacidad visual tienen pocas oportunidades para incorporarse al sector empresarial. 

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      Explicó que las mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder a estos espacios y que, de acuerdo con las estadísticas del Inegi, la mayoría de las personas registradas con esta discapacidad son hombres.

      La vocera sostuvo que la falta de inclusión laboral no necesariamente responde a una negativa directa de las empresas, sino al desconocimiento sobre las adecuaciones necesarias para contratar a personas con discapacidad visual. 

      Por ello, consideró necesario promover cambios que faciliten su incorporación al mercado de trabajo, pues muchas de las modificaciones de infraestructura requeridas no son tan complejas como se piensa.

      En cuanto a la población afectada, informó que en San Luis Potosí hay más de 60 mil personas con discapacidad visual, de las cuales más de 16 mil viven en la capital.

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