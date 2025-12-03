logo pulso
Persisten bajas temperaturas y neblina en SLP por efectos del frente frío 17

Protección Civil advierte mínimas de hasta 9 grados y pide prevenir riesgos en hogares y grupos vulnerables

Por Redacción

Diciembre 03, 2025 07:51 a.m.
Persisten bajas temperaturas y neblina en SLP por efectos del frente frío 17

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que los efectos del frente frío 17 continúan sobre San Luis Potosí, manteniendo bajas temperaturas, bancos de niebla en zonas serranas y riesgo de heladas en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas serán de 27 grados en la zona centro y 29 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas descenderán hasta 9 grados en la región centro y 10 grados en el Altiplano, condiciones que pueden afectar salud, tuberías y viviendas.

La dependencia llamó a la población a extremar medidas: abrigo por capas, revisión de calentadores, estufas y chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y protección de tuberías y medidores ante la posibilidad de congelamiento.

En materia de salud, se recomendó hidratarse, consumir alimentos ricos en vitamina C y estar atentos a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables a los cambios de temperatura.

