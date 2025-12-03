Persisten bajas temperaturas y neblina en SLP por efectos del frente frío 17
Protección Civil advierte mínimas de hasta 9 grados y pide prevenir riesgos en hogares y grupos vulnerables
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que los efectos del frente frío 17 continúan sobre San Luis Potosí, manteniendo bajas temperaturas, bancos de niebla en zonas serranas y riesgo de heladas en distintas regiones del estado.
De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas serán de 27 grados en la zona centro y 29 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas descenderán hasta 9 grados en la región centro y 10 grados en el Altiplano, condiciones que pueden afectar salud, tuberías y viviendas.
La dependencia llamó a la población a extremar medidas: abrigo por capas, revisión de calentadores, estufas y chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y protección de tuberías y medidores ante la posibilidad de congelamiento.
En materia de salud, se recomendó hidratarse, consumir alimentos ricos en vitamina C y estar atentos a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables a los cambios de temperatura.
