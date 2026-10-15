Piden a fieles potosinos orar por el Papa León XIV

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La Iglesia católica potosina llamó a los fieles a orar por la salud del Papa León XIV, luego de qué se le confirmó la presencia de cáncer pulmonar.

En una serie de comunicados de la Arquidiócesis, la Iglesia católica pide hacer oración por la salud, fortaleza y bienestar del Papa.

La iglesia pide la renovación de fuerzas para que León XIV, continúe guiando a la iglesia con fe. La iglesia pidió orar por el Papa y por todos los enfermos de cáncer.

La arquidiócesis difundió que una vez que El Vaticano ha confirmado el cáncer pulmonar, y una vez que una intervención quirúrgica permitió extirpar un lóbulo inferior del pulmón derecho, Se confirmó la sospecha que ya se encontraba en los exámenes preoperatorios.

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De manera simultánea, replicó un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), firmado por el obispo de cuernavaca y presidente Ramón Castro Castro y el secretario general obispo auxiliar de México Héctor Mario Pérez Villarreal, en el que confirma el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar y expresa la cercanía, afecto filial y profunda comunión de los obispos con el Papa.

Los obispos pidieron oración por este instante de fragilidad y dificultad. Invitaron a las comunidades parroquiales, familias, sacerdotes, consagrados y fieles laicos a confiar en la salud y la pronta recuperación del Papa.