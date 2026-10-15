Piden a Gámez conducirse con neutralidad

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El diputado panista Rubén Guajardo Barrera llamó al presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, a conducirse con mayor neutralidad y representar a todas las fuerzas políticas, en medio del enfrentamiento del legislador del PVEM con el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos.

Guajardo señaló que, aunque Gámez llegó al Congreso bajo las siglas del Partido Verde, su responsabilidad al frente de la Directiva implica conducir los debates con imparcialidad y evitar que las diferencias entre legisladores escalen.

El llamado se produce después de que Gámez anunció que solicitará una auditoría especial a la nómina y las contrataciones del Ayuntamiento capitalino, además de denuncias electorales y un eventual juicio político, por presuntos pagos de honorarios al dirigente estatal del PAN, Carlos Enrique Dahud Uresti.

Gámez sostuvo que pedirá la intervención del Instituto de Fiscalización Superior del Estado para verificar que los servicios se hayan prestado y los pagos estén justificados. También afirmó contar con documentos sobre el supuesto uso de personal municipal en campañas contra opositores, aunque no los presentó.

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Ante los conflictos, Guajardo pidió privilegiar el diálogo y el consenso, al advertir que la falta de acuerdos perjudica a la ciudadanía. También dijo percibir madurez en el presidente del Congreso para encauzar las diferencias.

El panista destacó que se aproxima la revisión de las leyes de ingresos, el presupuesto estatal y las tarifas de agua y drenaje, por lo que pidió prudencia y responsabilidad, particularmente en las decisiones correspondientes a la capital.

El panista destacó que se aproxima la revisión de las leyes de ingresos, el presupuesto estatal y las tarifas de agua y drenaje, por lo que pidió prudencia y responsabilidad, particularmente en las decisiones correspondientes a la capital.