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Vecinos de la colonia Jacarandas aseguran que ya están hartos de la indiferencia de las autoridades, luego de que un automovilista a muy alta velocidad embistió a cuatro automóviles en plena zona habitacional.

La calle está planeada para circulación en doble sentido y a pesar de que desde 2018 solicitaron la colocación de topes y generar un solo sentido de circulación, a ocho años de distancia, es fecha que las autoridades municipales los ven con indiferencia.

Casi en tiempo real, los vecinos de los fraccionamientos Jacarandas, Tecnológico II y de Retornos mostraron un accidente automovilístico que ocurrió el jueves por la noche en la calle Bugambilias en el tramo comprendido entre las calles Árbol del Hule y Teponahuaxtle, cuando el conductor de un vehículo compacto circulaba a exceso de velocidad y terminó su carrera golpeando a cuatro automóviles y con las llantas hacia arriba.

Los vecinos explican que eso es consecuencia de que la calle es una vía de doble sentido pero que además, unos automovilistas toman como vía alterna para evadir las avenidas Granjas, Fray J de Xuáres, Kukulkán y Prolongación Muñoz, por lo que hacen su recorrido a muy alta velocidad.

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Los vecinos de Tecnológico II entregaron al Ayuntamiento de la capital un oficio dirigido al presidente municipal, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y Obras Públicas, para pedir la instalación de los topes antes de que ocurra una tragedia, porque el percance del jueves por la noche, a punto estuvo de acabar con la vida de un peatón que resultó golpeado por uno de los carros que salieron proyectados durante el accidente.

Precisan que ya hay accidentes previos como el ocurrido el 14 de marzo pasado, cuando otro vehículo también chocó en contra de varios vehículos estacionados propiedad de los vecinos.

Pidieron una inspección al lugar para que constaten el grave problema que ocasiona tanto la circulación en doble sentido como la falta de topes o reductores de velocidad.

También pidieron la instalación de señalización vertical para que los automovilistas no argumenten falta de señales en caso de alguna violación a los reglamentos de Tránsito.