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Pierde sector Salud 110 mmdp en 4 años

Por ello los hospitales carecen de todo, explica diputada local.

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Pierde sector Salud 110 mmdp en 4 años
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      El área de Salud perdió 110 mil millones de pesos entre 2020 y 2024 y el presupuesto previsto para 2026 apenas compensaría ese retroceso, afirmó la diputada local Frinné Azuara Yarzábal, quien advirtió que la falta de recursos y medicamentos agrava las deficiencias del sistema sanitario.

      La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso atribuyó el deterioro a la centralización de los servicios médicos y a los cambios en el modelo federal de atención.

      Azuara Yarzábal sostuvo que la desaparición del esquema de compra consolidada debilitó el abasto de medicamentos. Según sus cifras, ese mecanismo alcanzaba un surtimiento de recetas de entre 93 y 97%; en contraste, señaló que actualmente persisten faltantes de tratamientos, incluidas quimioterapias para niñas, niños y mujeres con cáncer de mama. 

      La legisladora agregó que el gasto de bolsillo de las familias para atender problemas de salud pasó de 14 a 50%, mientras que la cobertura de vacunación se encuentra por debajo de 80%.

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      Advirtió sobre incrementos en la mortalidad materna e infantil y cuestionó que el personal sanitario continúe sin condiciones salariales dignas, pese a la reforma al artículo 123 constitucional aprobada en 2024, que —dijo— aún no se ha aplicado.

      En San Luis Potosí, más de 90% de la operación de los servicios de salud ya fue transferida al IMSS-Bienestar y aseguró que el Hospital Central ya está bajo administración, operación y responsabilidad jurídica federal.

      Sostuvo que al menos 21 estados han manifestado problemas con el IMSS-Bienestar y del IMSS ordinario, por lo que pidió corregir el modelo de atención y el suministro de medicamentos.

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