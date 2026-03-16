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Podan pinos del jardín Juan Ruiz de Alarcón

Vecinos de la zona cuestionan la razón de la medida

Por Leonel Mora

Marzo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Podan pinos del jardín Juan Ruiz de Alarcón

Al poniente de la capital potosina, vecinos del parque Juan Ruiz de Alarcón externaron su preocupación por la pérdida de árboles que han sido completamente talados y pidieron al Ayuntamiento una explicación del por qué, así como saber si estos ejemplares se van a sustituir por otros como lo ordena la Ley de Protección y Conservación de Árboles Urbanos del Estado.

Vecinos exigen explicación por tala de árboles

Dicho parque, conocido también como "Jardín de las Niñas y los Niños" por su cercanía con la sede del Sistema Estatal DIF, cuenta con pinos de gran tamaño que tardaron décadas en crecer y que fueron cuidados por los vecinos cercanos al área verde. En el mismo parque también se pueden hallar rosales y otras plantas que hacen atractiva la idea de caminar por los pasillos o descansar en alguna de las bancas cercanas.

Impacto ambiental y social de la tala

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Por alguna razón, que sólo el Ayuntamiento podrá explicar, cerca de una docena de ejemplares de pinos fue talada casi por completo y sólo quedaron sus troncos de base. Por consecuencia, la sombra y la frescura del jardín han disminuido, así como su atractivo visual.

De momento, no se sabe si la autoridad municipal va a sustituir los pinos talados en este jardín por otros ejemplares, aunque esto es lo que debe hacerse según la Ley vigente. El jardín Juan Ruiz de Alarcón ha sido, desde hace décadas, punto de reunión de vecinos y de escolares de los colegios cercanos, así como un pulmón para la generación de oxígeno en la zona poniente de la capital.

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