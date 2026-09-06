Ponen a disposición la "Línea de Vida"

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Desde 2003, septiembre es el mes dedicado a la prevención del suicidio a nivel mundial y esta problemática no es ajena al gobierno de Villa de Pozos, por lo que en sus plataformas oficiales ya incluyó la difusión de este tema y las opciones de apoyo emocional inmediato disponibles para la población, como el número telefónico 800 911 2000.

Este número, conocido como "La Línea de la Vida", opera 24 horas con atención emocional inmediata, primeros auxilios psicológicos y orientación para familias. Para Villa de Pozos, donde la construcción institucional avanza paso a paso, este servicio nacional representa un punto de apoyo importante mientras se fortalecen las redes locales de salud y acompañamiento comunitario.

Como municipio joven, Pozos enfrenta el reto de construir servicios comunitarios sólidos en salud mental mientras su población crece y sus necesidades se diversifican.

La prevención del suicidio es un fuerte desafío a nivel nacional, pues México registra alrededor de nueve mil muertes anuales por lesiones autoinfligidas, con una tasa cercana a siete por cada 100 mil habitantes. Cerca del 81 por ciento de los casos corresponden a hombres y los grupos más vulnerables son jóvenes de 15 a 29 años y adultos de 30 a 44.

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La Secretaría de Salud del gobierno federal y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) impulsan campañas de sensibilización y acercan servicios de apoyo emocional a la población. El símbolo de estas campañas es un listón amarillo, asociado internacionalmente con el concepto de esperanza y la idea de acompañar a quienes atraviesan crisis emocionales.