Por aumento de matrícula ampliarán secundaria en SGS

El aumento de la matrícula en la Secundaria General Valle de la Palma, llevó al Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a iniciar la construcción de cuatro nuevas aulas, debido a que el incremento en la demanda de espacios educativos ha provocado que algunos estudiantes tomen clases actualmente bajo un toldo, ante la falta de salones suficientes.

Actualmente más de 170 alumnos acuden al plantel, de los 104 estudiantes que conformaban la primera generación. La institución fue inaugurada por el Gobierno del Estado en noviembre del año pasado.

La titular de Educación Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja, señaló que el crecimiento habitacional en Valle de la Palma ha incrementado la demanda de espacios educativos, ya que también se ha registrado la llegada de familias provenientes de otros estados.

Explicó que la zona requiere tanto planteles de educación primaria como secundaria, por lo que se determinó ampliar la infraestructura de la secundaria con cuatro aulas, cuya construcción inició este miércoles. “Ahorita son insuficientes los salones, por lo que solicitaron al Ayuntamiento.

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El alcalde vio las necesidades y se empezó a hacer la gestión para realizar la construcción.w