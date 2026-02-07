Por pagos de nómina anómalos observan a CEDH

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), detectó un posible daño al erario de 2 millones 436 mil 426 pesos cometido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), durante el ejercicio fiscal 2024.

El resultado de la cuenta pública 2024, radicada en la auditoría AEFPO-29-CEDH-2024, precisó que un posible daño por 137 mil 409 peso se debió al pago de "prima de antigüedad" al trabajador José Manuel Duran Cobos de 137 mil 409, el cual no se encuentra justificado debido a que el trabajador no reunió el requisito de haber cumplido 15 años de servicio, previsto en la Ley Federal del Trabajo.

Otra de las observaciones por una presunta afectación a la hacienda pública de 185 mil 749 pesos, consistente en siete solicitudes de pago autorizadas por la presidenta Giovanna Itzel Argüelles Moreno y cuatro informes de actividades extraordinarias realizadas por los beneficiarios de compensación.

En tanto, reveló un posible daño por un millón 750 mil 819 pesos, debido a que se ejercieron recursos para el personal eventual superiores a los autorizados, pues se autorizaron 976 mil 216 pesos anuales, cuyo monto se rebasó en cuanto a importe y plazas presupuestadas por un millón 750 mil 819, ya que se ejercieron 2 millones 727 mil 035 pesos, un 55% más.

Estableció una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por emitir comprobantes fiscales de ingresos no percibidos durante el ejercicio 2024, sin embargo, la CEDH alegó que, desde el 2023 no recibe la totalidad del presupuesto anual aprobado.

Por ello, alegó que decidió ejercer el remanente del 2024 para para cubrir los gastos de los capítulos 2000 y 3000 del mes de enero 2025, cuyas ministraciones se recibieron de forma tardía.