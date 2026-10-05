Pozos despliega operativo ante las intensas lluvias

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La Guardia Civil de Villa de Pozos mantiene a su personal en alerta ante la presencia de lluvias en la región y difundió un listado de vialidades que suelen presentar encharcamientos, así como aquellas que normalmente permanecen transitables en condiciones de lluvia moderada.

La corporación también puso a disposición los teléfonos 444 659 30 91 y 911 de auxilio para atender situaciones de riesgo que puedan afectar a la población.

Entre las vialidades que frecuentemente registran acumulación de agua se encuentran las calles 24 y 99, el bulevar Las Mercedes, el Camino de Acceso 11, Valle de las Recuas y Mercedarias, zonas donde la combinación de pendientes, drenaje limitado y flujo vehicular incrementa la posibilidad de afectaciones.

En contraste, la corporación señaló que suelen mantenerse transitables vialidades como Julián de los Reyes, Camino a Santa Rita, Bosques de las Flores, Camino a Santa María del Río, Camino a Los Borregos, 16 de Septiembre, avenida Seminario, entre otras, que permiten una circulación más estable durante lluvias moderadas.

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Como parte de las medidas preventivas, la corporación recomendó: Reducir la velocidad, ya que el pavimento mojado aumenta el riesgo de derrape; encender las luces para mejorar la visibilidad propia y la de otros conductores; Mantener mayor distancia entre vehículos para evitar accidentes; evitar frenar bruscamente y hacerlo de forma gradual y controlada; no cruzar calles inundadas, pues el nivel del agua puede ser engañoso, y revisar los limpiaparabrisas y llantas antes de salir.